كفر الشيخ يوضح حقيقة رحيل كرم جابر

أصدر نادي كفر الشيخ بيان صحفي بشأن رحيل كرم جابر المدير الفني عن الفريق.

وجاء البيان كالتالي ..

يتقدم مجلس ادارة نادي كفر الشيخ والراعي الرسمي لفريق كرة القدم ولجنة الكرة بنادي كفر الشيخ بالأسف الشديد الي جماهير كفر الشيخ الغفيرة بسبب الطريقه التي رحل بها مدرب الفريق السابق ك/ كرم جابر عن القيادة الفنية للفريق في ذلك التوقيت الحرج عن القيادة الفنية للفريق وهو يعلم تماما اهمية الاستقرار ومدي الجهود المبذولة من مجلس الادارة والشركة الراعية ولجنة الكرة في توفير اجواء سليمة للحفاظ علي تركيز اللاعبين إلا ان المدير الفني تعمد أن يفتعل الأزمات في ذلك التوقيت ألحرج دون أسباب واضحة وتفاجئ مجلس إدارة النادي والشركة الراعية ولجنة الكرة بموقف المدير الفني الذي أعلن رحيله بعد حصوله علي كافة مستحقاتة الشهرية له وللمدرب المساعد له وتوفير كل طلباتة وبدون إخفاء أسرار فإن غموض المدير الفني السابق قد بان من ما يقرب من آخر ثلاث مبارايات سابقة للفريق حيث بدأ بتكرار غيابة عن التدريبات والدخول في حجج واعذار وهمية في الوقت الي تم فيه تلبيه كل طلباته.

ولكن ثقتاً منا في جماهير كفر الشيخ واولاد كفر الشيخ البارين ولاعبينا فإننا كلنا ثقة فيهم وكل الدعم للجهاز الفني الحالي الذي تولي المهمة حاليا بشكل مؤقت وكل الثقه في اللاعبين في تحقيق طموح الجماهير بالتواجد في دوري المحترفين العام القادم إن شاء الله وللحديث بقية في نهاية الموسم لكشف كل التفاصيل الخاصة بالمرحلة ألسابقة والرد علي كافة التساؤلات بالأوراق والمستندات.

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