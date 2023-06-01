محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الطرق ورصفها

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائب المحافظ عمرو البشبيشي، الخميس، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها، من أعمال رصف وتبطين، والتقى بعدد من المواطنين، واستمع لشكوى عدد منهم، موجها بسرعة حلها، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بالموقف العمومي وبشارع مسجد أبو الطيب بالقنطرة البيضاء، والأعمال الجارية بالجزيرة بشارع عبد الهادي راضي، وأعمال توسعة شارع الخليفة، للقضاء على الزحام والتكدس المروري التي عانت منه مدينة كفر الشيخ، موجها بسرعة إنهاء الأعمال الجارية.

كما تفقد نورالدين أعمال التبطين بشرق وغرب كفرالشيخ، مؤكداً أنه جرى تبطين 393 كيلو ترع، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية.

تحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية

وأكد أن محافظة كفر الشيخ هي الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات، وأن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه.

وشدد كفر الشيخ على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.