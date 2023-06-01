الخميس 01 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بنزيما يفكر جديا في العرض السعودي وريال مدريد يسعى لتجديد عقده

كريم بنزيما
كريم بنزيما

لايزال موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد من تجديد عقده مع ناديه غامضا ، رغم ان عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب أخبر ريال مدريد بأنه يفكر في العرض الضخم الذي قدمه له احد الاندية السعودية.

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أول تعليق من حمدالله على قدوم كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي

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ريال مدريد ينتظر قرار كريم بنزيما بشأن عرض الاتحاد

وارتبط اسم كريم بنزيما بالانتقال لصفوف اتحاد جدة، المتوج مؤخرا بدرع الدوري السعودي.

وكشف فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين أن ريال مدريد ينتظر إشارة بنزيمه، ويبدو مستعدا رغم كل هذه الأنباء، لتجديد تعاقد اللاعب.

عرض سعودي كبير لـ كريم بنزيما :

وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "تلقى كريم بنزيما العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي قبل مباراة الريال امام إشبيلية في الدوري الاسباني.

وقال: بنزيمه يناقش حاليا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك ،وريال مدريد ما زال مستعدا لتجديد عقد اللاعب لمدة موسم، حال رغبته في البقاء في صفوف النادي الملكي.

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