بنزيما يفكر جديا في العرض السعودي وريال مدريد يسعى لتجديد عقده

لايزال موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد من تجديد عقده مع ناديه غامضا ، رغم ان عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب أخبر ريال مدريد بأنه يفكر في العرض الضخم الذي قدمه له احد الاندية السعودية.

وارتبط اسم كريم بنزيما بالانتقال لصفوف اتحاد جدة، المتوج مؤخرا بدرع الدوري السعودي.

وكشف فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين أن ريال مدريد ينتظر إشارة بنزيمه، ويبدو مستعدا رغم كل هذه الأنباء، لتجديد تعاقد اللاعب.

عرض سعودي كبير لـ كريم بنزيما :

وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "تلقى كريم بنزيما العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي قبل مباراة الريال امام إشبيلية في الدوري الاسباني.

وقال: بنزيمه يناقش حاليا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك ،وريال مدريد ما زال مستعدا لتجديد عقد اللاعب لمدة موسم، حال رغبته في البقاء في صفوف النادي الملكي.