ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

تلقت «الوفد» ردا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ 27 أبريل الماضى، متضمنا رسالة للمواطن حمدى إسماعيل محمد إسماعيل، مقيم بمحافظة القاهرة تحت عنوان «أحكام واجبة النفاذ»، التمس خلالها تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين لصالحه ضد أحد الأشخاص، وقد أفاد الرد بأنه بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط الصادر ضده الأحكام المشار إليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، علما بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

لواء ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات