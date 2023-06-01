الكشف على 1798 حالة ضمن قوافل مجلس القبائل المصرية

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، صباح أمس الأربعاء، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وجامعة قناة السويس، وجمعية مصر الخير، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات، بمنطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية.

ونظم المجلس مع القافلة الطبية، قافلة غذائية بمشاركة مؤسسة بنك الطعام ونبض الحياة تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين.

وقال مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية في بيان صحفي أن المبادرة من أنجح المبادرات في دعم الأهالي من البسطاء والقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف البيان أن القافلة متخصصة في كل التخصصات الطبية كالعيون والأسنان مزودة بأحدث الأجهزة والباطنة والنساء إلى جانب توفير كل الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج للعلاج، مما أسهم في رسم القرحة على وجوه الأهالي.

الكشف على 1798 مريضًا في كل التخصصات الصحية

وقال الدكتور "محمد شعبان" منسق عام القوافل الطبية بمجلس الوزارء، أن القافلة الطبية نجحت في الكشف على 1798 مريضا في كل التخصصات الصحية خلال وجودها في مركز ومدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وأشار أن القافلة وقعت الكشف على: 106 حالات في تخصص الباطنة، و 34 حالة بقسم الأنف والأذن، و 66 حالة تخصص جلدية، و 22 حالة نساء وتوليد، و 14 حالة بقسم الصدر، 7 حالات قسم القلب، و 585 في تخصص الفم والأسنان، و110 حالات بقسم العظام، و 15 حالة بقسم العظام.

كمان نجحت القافلة في الكشف على: 100 طفل في عيادة الأطفال، و 225 حالة تثقيف الصحي، وقد وقعت مؤسسة مصر الخير الكشف على 246 في تخصص الرمد والعيون، وعمل 123 نظارة طبية، وتحويل 45 مريضًا لإجراء العمليات الخاصة بهم.

وقال البيان إن المجلس يعتمد على الوصول إلى الأهالي البسطاء في مناطقهم داخل القري البسيطة، لرفع العبء عنهم من تحمل نفقات المواصلات أو التوجه لأي من العيادات الخاصة والمستشفيات بمبالغ طائلة.

إجراء كشف العيون وتنفيذ نظارات طبية

وأشار إلى أنه يتم إجراء كشف العيون وتنفيذ نظارات طبية للحالات حال احتياجها لنظارة طبية، مع توزيع عدد من العبوات الغذائية على الأهالي فور انتهاء القافلة الطبية.

قافلة طبية مجانية