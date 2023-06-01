العثور على جثة طبيب غارقًا بدمائه داخل شقته بالإسكندرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طبيب داخل شقته السكنية بمنطقة سيدى بشر غارقا في دماءه، فيما تشير التحريات المبدئية إلى أن المذكور كان يمر بحالة نفسية سيئة وأقدم على التخلص من حياته.

تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة طبيب شاب داخل شقة سكنه بمنطقة سيدي بشر دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مسجاه بأرضية المطبخ، غارقة في بركة من الدماء ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين وجود جرحين قطعيين خلف الرسغ باليدين اليمنى واليسرى، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرة أخرى.

وبسؤال ذويه قرروا أن المتوفي، يعمل طبيب امتياز بالمستشفى الأميري الجامعي، ورجحوا إقدامه على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.