الشرطة الأرجنتينية تعتقل مضيفة طيران لهذا السبب

نشرت مضيفة طيران أرجنتينية الرعب والتهديد على متن طائرة متجهة إلى ميامي، وذلك بوجود قنبلة للانتقام من زوجها السابق، إذ تسبب ذلك في شل رحلة الخطوط الجوية الأرجنتينية إلى البلاد، وهو الأمر الذي أدى لقيام السلطات الأرجنتينية باعتقال المضيفة.

وتسببت الواقعة في خسارة الخطوط الجوية الأرجنتينية أكثر من مليون دولار بين عملية إجلاء الركاب وإعادة جدولة المغادرة إلى ميامي.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن الشرطة ألقت القبض على مضيفة الطيران "دانييلا كاربوني" لاتهامها بنشر تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة متجه الى ميامى بهدف الانتقام من زوجها السابق، وذلك من خلال مكالمة هاتفية اتضح انها من ابنة كاربونى بتحريض منها.

وأبلغت الطيار بأن هناك قنبلة على متن الطائرة، مما أدى الى توقف الرحلة لتفتيش الطائرة مما أدى إلى تعطيل الرحلة لأكثر من 7 ساعات، وجارٍ التحقيق مع المضيفة في الوقت الحالي.

وتم استدعاء كاربوني للإدلاء بشهادتها أمام القاضي المسؤول عن قضية جنائية حيث تواجه تهمًا بالترهيب العلني وعرقلة الخدمات العامة والإكراه المشدد.

وقال موظف سابق فى الخطوط الجوية الأرجنتينية، كان قد صادف وجوده على متن رحلات مع كاربوني عبر الهاتف: "لقد صدمت جميع زملائها والأشخاص الذين عرفوها"، وما أثار غضبها أنها علمت بأن زوجها السابق كان يسافر مع امرأة أخرى إلى ميامي وأنهما سيقضيان تلك الفترة من الوقت معًا.