استخراج البطاقة التموينية

كنت مدرجة فى بطاقة تموين العائلة الخاصة بالوالد حسن حسن ربيع، ثم توفى الوالد وتم إيقاف البطاقة التموينية، توجهت إلى مكتب التموين المختص لاستخراج بطاقة تموينية خاصة بى أنا وأولادى يحيى ومريم وفوجئت بالموظف المختص يقول لى: لا يجوز استخراج بطاقة تموينية لسيادتكم فى حال امتلاك سيارة ملاكى، والسؤال: هل كل مواطن يمتلك سيارة ملاكى يحرم من استخراج بطاقة تموينية؟ ولماذا لم يسأل موظف التموين نفسه كيف اشتريت هذه السيارة، اشتريتها بأقساط وإيصالات أمانة وشيكات.

ما ذنب الأبناء بسبب تعقيدات بعض القوانين وحرمانهم من صرف الدعم التموينى، أرجو أن أجد حلا لمشكلتى بصدور قرار إنسانى من دكتور على مصيلحى وزير التموين لاستخراج بطاقة تموينية.

أميرة حسن حسن ربيع

300 شارع الثورة المعدنية - حدائق الأهرام

الهرم - الجيزة