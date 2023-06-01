الأنبا بيجول يكشف لـ"الوفد" سبب تسمية "دير المحرق" بـ القدس الثانية

قصة كنيسة دشنها المسيح في مصر

مع بزوغ شمس اليوم الخميس الموافق 1 يونيو، دقت أجراس الكنائس في مختلف الإيبارشيات احتفالا بذكرى دخلو العائلة المقدسة أرض مصر، التي مرت في 25 محطة من شمال مصر حتى نوبها في هروبها من بطش هيرودس حتى في عودتها إلى فلسطين بعد ظهور الملاك الى يوسف البار وأبلغه بموت الذي أراد قتل الصبي فعادوا عبر نهر النيل وسط الناس في أمان.

رحلة هى الأعظم في تاريخ البشرية ليس لها مثيل في الكون، ولعل لمنطقة دير العذراء بالمحرق بجبل قسقام في أسيوط، توصلت "جريدة الوفد" إلى نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، ليخبرنا عن مدى أهمية المنطقة الأثرية ولماذا سميت هذه المنطقة بـ" القدس الثانية".

الوفد داخل دير المحرق

تزخر منطقة دير المحرق بمعالم كثيرة، فما أبرزها؟ تأتي منطقة بيت المسيح كأول معلم وأساس الدير وتحولت فيما بعد إلى الكنيسة الأثرية "كنيسة العذراء " التي دشنها المسيح بيده، وهناك الحصن الأثري الذي شيده الأباء الرهبان في نهاية القرن 6، وكنيسة مارجرجس وعمرها يتجاوز الـ120 عامًا، وأيضًا قلالي الرهبان التي ترجع للقرن الماضي وتم تطويرها في مراحل مختلفة.

ومتى أصبح بيت المسيح في جبل قسقام ديرًا؟ يقول الأنبا بيجول انه أصبح ديرًا في القرن 4 م عندما جاء عدد من الآباء الرهبان وسكنوا هذا المكان وكانوا تلاميذ الأنبا باخوميوس مؤسس حياة الشركة في الرهبنة، سكنوا بجوار الكنيسة الأثرية – بيت المسيح- ثم تحول المكان إلى دير وعبر السنوات تم وضع الأسوار ثم تطور عبر التاريخ حتى أصبح على الوضع الحالي.

اشتهر دير المحرق بـ القدس الثانية" ما سبب تسميته بهذا الإسم ؟ مرت العائلة المقدسة على عدة محطات ذكر عنها أيام قليلة وساعات، ولكن المكان الوحيد الي ذكر عنه الكثير ومكثوا به مدة طويلة هو دير المحرق وأطلق عليه القدس الثاني بإعتبار أن المسيح عاش حياته في أرض بيت المقدس، ولم يعش سوى على أرض مصر وهو صغير وأصبح بيته في الدير هو "الكنيسة الأثرية"، وبعدما غادرت العائلة المقدسة أخذ المكان شهره وزاره القديس مرقس الرسول مبشر المسيحية في مصر منتصف القرن الأول.

الوفد داخل دير المحرق

وبالنظر إلى قصة العائلة المقدسة في محطة در المحرق يجول في ذهب العديد عن تفاصيل طقولة يسوع المسيح، فكم كان عنره حينها؟ يجيب أسقف دير المحرق نحن نقرأ في الإنجيل أن هيرودس الملك أمر بقتل الأطفال من إبن سنتين فما دون، بسبب واقعة المجوس وظهور النجم، وقدر عمره عامين أثناء المذبحة، والرحلة في أرض مصر استمرت 3 سنين و11 شهر، وحين وصلوا إلى جبل قسقام كانت آخر محطة للرحلة لذا يقدر عمر المسيح وهو بدير المحرق مايقارب 5 سنوات

وما أبرز الأيقونات في الدير؟ يزخر الدير بعدد من الأيقونات منهم أيقونة الهروب من القرن 18م، وهناك أيقونات متنوعة أنسطاس الرومي من القرن 19، وصور القيامة وآخرى عن الصعود المجيد.

*إلى جانب القيمة الروحية لزيارة العائلة المقدسة إلى منطقة جبل قسقام، هل يوجد في الدير رفات للقديسين؟ خلال أعمال الترميم الأخيرة في الدير عام 2000 بالكنيسة الاثرية تم العثور على رفات لشاب، وكانت المخطوطات تذكر شابًا يقرب ليوسف النجار خطيب العذراء جاء من فلسطين حتى يعثر على العائلة المقدسة ويخبرهم أن هيرودس أرسل جنوده لقتل المسيح بعدما عرف أنهم هروبوا إلى مصر، وأيضًا توجد رفات القديس ميخائيل البحيري المحرقي ونحتفظ بها حاليًا داخل كنيسة مارجرجس بالدير.

اشتهرت أيقونة العذراء القروية من ضمن أيقونات الكنائس بالدير فما قصتها؟ رسم هذه أيقونة أحد أبناء الصعيد ووضع تصورًا للعذراء بالزي التقليدي شعورًا منه بالقرب وأنها واحده تنتمى إلى هذا الشعب وهى صورة تحمل رموزًا مقدسًا ومعنى إنساني يعكس مدى محبته للعذراء، وفي كثير من الثقافات والدول حول العالم نجد أيقونات للعذراء والمسيح وفق طبيعة كل شعب والملامح المقربة لكل بلد.

هل ذكر التاريخ متى أصبح بيت المسيح هنا "ديرًا" ؟ يقول الأنبا بيجول انه أصبح ديرًا في القرن 4 م عندما جاء عدد من الآباء الرهبان وسكنوا هذا المكان وكانوا تلاميذ الأنبا باخوميوس مؤسس حياة الشركة في الرهبنة، سكنوا بجوار الكنيسة الأثرية – بيت المسيح- ثم تحول المكان إلى دير وعبر السنوات تم وضع الأسوار ثم تطور عبر التاريخ حتى أصبح على الوضع الحالي.

تحتفل الكنيسة بنماسبة دخول المسيح مصر مرة أخرى، هل جاء المسيح مصر مره آخرى بعد رحلة العائلة المقدسة؟ قليل من يعرف أن المسيح جاء مصر وهو كبير مع تلاميذه والرسل والملائكة بعد قيامته من بين الأموات وتحتفل الكنيسة المصرية يوم 6 هاتور حسب التقويم القبطي الموافق 15 نوفمبر، بعيد تدشين الكنيسة الأثرية بيد المسيح وكرس هذا المكان بنفسه وجعلها أقدم كنيسة في العالم والوحيدة التي دشنها المسيح بيده.

الوفد داخل دير المحرق

حافظت مصرعلى أثارها الفرعونية والقبطية على مر العصور فما سبل حفاظ الدولة دير المحرق عبر التاريخ؟ يذكر التاريخ دور البطريرك ثاؤفيلس الـ 23 من تاريخ البطاركة في الكرسي المرقسي، في القرن 4م حين جاء إلى هنا ليرى المعجزات التي انتشر الحديث عنها بين الشعب، ووجد المكان بسيط فأراد أن يحافظ عليه وتأسيس كاتدرائية كبيرة.