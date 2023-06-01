ويجز .. أسعار الحفل الصيفي في القاهرة

يبدأ مغني الراب الشهير ويجز حفلاته الصيفية بالقاهرة، في ليلة غنائية مع جمهوره على أحد المسارح الكبرى بالعاصمة، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل ويجز في القاهرة وأسعار التذاكر

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 23 من يونيو القادم، على أحد المسارح الكبرى في القاهرة الجديدة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وتراوحت أسعار التذاكر بين الـ 500 و الـ 100 جنيه

أغنية ويجز أميرة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لويجز من خلال “أميرة”، التي سجلت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها" ايه يا اميرة عن يدي بعيدة عايشة عيشة غير العيشة وانا علي بابه احلامي بسيطة م عدا حلم اني اكفيها ومعيش ومنين هنجيب بشر بتجري بتجري بتجري وقرش خسيس بعلي حسي بقول وبعيد يا زهر مالك سيبنا نعيش انا مش زي امبارح طمعت في الحاجات من أمتي كانت فارقالي غير لما الأميرة جات X3 نويت اجيب جمار والماس واقول يا عشق في وسط الناس واقضي حبس نهبنا المال اعيش وجع وحبيبي يرتاح تايه في بحرك عيني فداك رصيد في دنيا سداح مداح عيني في عينها ولد و تاه بكلم نفسي نفسي اتكلم معاها دي بنت راجل بيه جايز كلامي معاها عيب وانا خفيف الضل والجيب بدي في وعود وانا معيش شئ الحلوة كانت كان نفسي اكون زيي كبرت ع الدنيا والفقر عليا متأيف بس بكره تفرج بكره ترزق يبقي حيلتي هبني قصر واسوق حديدتي واجيلك انتي ومعيش ومنين هنجيب بشر بتجري بتجري بتجري وقرش خسيس بعلي حسي بقول وبعيد يا زهر مالك ما تسيبنا نعيش انا عايز بس نحكي افهم هنا بس ما بينا لا شئ لابسه بتمن بيتي كوليه انا عايز بس حديده جديده وڤيلا وحاجات تعجبها واقولها حلوه عنيكي انا عايز بس لبسي يخلق شئ بينا عشان لبسي مش هيليق دي غلطه وبينا مفيش وفلوس فلوس معدش آخرها من اولها انا عايز بس اعرف اية اللي شاغلها اللي قدرت عليه مش ابن باشا والدنيا قاسيه علينا لو كان بأيدي لرمشي تمشي عليه امسكي ايدي وهنسيكي كل اللي كدبوا عليكي ايام يا اخويا وسنوات فايتني حلوين كتير غيرها مش عاجبيني ابعدي يا عيون الناس مش ابن باشا اغنيلها بإحساس انا مش زي امبارح طمعت في الحاجات من أمتي كانت فارقالي غير لما الأميرة جات"