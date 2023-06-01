لم أصرف راتبى منذ عامين

تم تعيينى بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة فى 1/6/2021، حتى الآن لم يتم صرف راتبى وقد خاطبت جميع الجهات المختصة للحصول على مرتبى، فقد خاطبت مجلس الوزراء والرقابة الإدارية وخاطبت جهاز التنظيم والإدارة وخاطبت النيابة الإدارية وحتى الآن لم أحصل على راتبى، وذلك بسبب المسمى الوظيفى فمرة يتم تعيينى أخصائى شئون عاملين ثالث ومرة يتم تعيينى أخصائى تدريب إدارى ثالث مجموعة (ج)، حيث إننى حاصل على بكالوريوس تعاون زراعى، علما أننى من شبرا وحاصل على دبلوم دراسات عليا من جامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدا وحاصل على مواد تكميلية ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى يتم تعيينى بالشكل الصحيح أخصائى زراعى ثالث بالمجموعة (ج).

أناشد السيد القصير وزير الزراعة التدخل وصرف راتبى الموقوف.

محمد على السيد عطوة

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