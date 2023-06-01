لجنة الإعلام بالأعلى للثقافة تناقش المنصات الرقمية وصناعة المحتوى (الأحد)

يعقد المجلس

؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء الأحد ٤ يونيه الحالي بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

جمال الشاعر

يدير المائدة: الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي: الدكتور أحمد الحفناوي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحفي أشرف مفيد عضو اللجنة، و الخبير الاقتصادي خالد البرماوى، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية، والمهندس مصطفى أبوجمرة العضو المنتدب لمنصة بيج براذر آناليتكس، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور هشام عزمى استاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس.

بالإضافة إلى مشاركة السادة اعضاء اللجنة بالتعقيب والمداخلات.