اورنچ تزود محطات الوقود بتكنولوجيا قبول المدفوعات بالمحافظ الإلكترونية

أعلنت "اورنچ مصر" عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة مع شركة "CPC" لتزويد محطات الوقود بتكنولوجيا قبول المدفوعات عبر المحافظ الإلكترونية لأول مرة في مصر، لتتاح بذلك خدمة سداد المنتجات البترولية بالمحفظة الرقمية، مع توفير ميزة حصرية لعملاء محفظة "اورنچ كاش" تتضمن حصولهم على كاش باك يصل إلى 100 جنيه عند استخدام المحفظة في السداد.

وقد أتاحت اورنچ التكنولوجيا اللازمة لشركة "CPC" لقبول المدفوعات الالكترونية من جميع المحافظ المصرية لتبدأ تقديم خدمة السداد بالمحفظة الرقمية في 6 محطات وقود كمرحلة أولى، في مناطق صلاح سالم والدقي والتجمع الخامس بالقاهرة والجيزة، وغزالة بالساحل الشمالي، والشاطبي وسيدي بشر بالإسكندرية، على أن يتم التوسع تباعاً لتشمل الخدمة جميع المحطات التابعة لشركة "CPC".

وبهذه المناسبة، عبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر عن فخره بالتعاون مع شركة عريقة مثل "CPC" والتي تمتلك أكثر من 1200 محطة بترول تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "ان استخدام المحافظ الإلكترونية في محطات البنزين يعكس رؤيتنا المستقبلية وتطلعنا إلى الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية رقمية تلبي احتياجات العملاء وتسهم في اثراء تجربتهم اليومية بطريقة اسهل واسرع واكثر كفاءة".

هذا وقد اعرب المهندس ناصر شومان عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة اورنچ مصر وخاصة ان هذا التوقيع يأتي في اطار التزام الشركة بتطبيق إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في انشطة التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لمسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة، مضيفا ان الشركة تهدف من خلاله الي استحداث خدمات رقمية جديدة بعدد من محطاتها في مناطق حيوية كمرحلة تجريبية بما ينعكس ايجاباً في النهاية علي تعدد و جودة الخدمات المقدمة لعملاءها من خلال المحطات و تيسير استخدام الخدمات الرقمية.