فوز جنوب الوادي بـ7 جوائز بمهرجان إبداع لطلاب الجامعات

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول الجامعة على مجموعة من الجوائز و المراكز المتميزة ضمن منافسات مهرجان إبداع 11 لطلاب الجامعات وتم تكريم الفائزين بالحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

و هنأ رئيس الجامعة الفائزين مشيرا الى اهتمام جامعة جنوب الوادي بالأنشطة الطلابية لدورها في تنمية مهارات الطالب وتطوير خبراته و معارفه و حرص إدارة الجامعة على مشاركة الفرق الطلابية في مختلف المنافسات الرياضية ، و الثقافية ، والاجتماعية ، والفنية.

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حصلت على المركز الأول في منافسات المراسل التلفزيوني المتخصص و فاز بالجائزة الطالب عوض أحمد أبو المجد ، كما حصل الطالب محمد محمود إبراهيم على المركز الأول في مجال الفنون التشكيلية ( تصوير ضوئي غير متخصص).

وحصل الطالب محمد عبد الرحمن علي عبد الراضي جائزة الطالب المتميز في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي ، وحصلت الطالبة سارة محمد عبد الدايم عبد الرحيم على المركز الثالث في مجال القصة القصيرة ، وفاز الطالب عبد الرحمن محمود ابراهيم مصطفى على المركز الثاني في مجال الأفلام القصيرة ( غير متخصص ) و حصل فريق الفنون الشعبية بالجامعة على المركز الثالث في جائزة لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية المتخصصة لأفضل عرض جماعي.

رحلة علمية لطلاب كلية الهندسة

فى سياق متصل، نظمت كلية الهندسة بالجامعة، الزيارة العلمية الرابعة عشر لطلاب قسم الهندسة الكهربية خلال العام الدراسي الحالي إلى مصنع BEDO لتطوير تقنيات التعليم و تصميم وصناعة معامل ومعدات التعليم الهندسي والتكنولوجي بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال الدكتور منتصر عبد الستار محمد رئيس قسم الهندسة الكهربية ومنسق الزيارات العلمية، إن تم إقامة يوم عملي وورشة عمل للطلاب واستمع الطلاب لشرح وافي من الدكتور مصطفى البدويهي مدير عام مصنع BEDO و المهندس محمد سامي الرئيس التنفيذي للمصنع ومن المهندسين والفنيين بإدارات المصنع المختلفة عن كيفية تصنيع المعامل الهندسية في جميع التخصصات في جميع خطوط الإنتاج ، وتدريب عملي على كل انواع ماكينات تشغيل المعادن الأوتوماتيكية ( مخارط وفرايز الـ CNC) .

واطلع الطلاب على مراكز البحث والتطوير بمؤسسة BEDO ، وأحدث ما توصل إليه مراكز البحث والتطوير في جميع التقنيات على أحدث (معامل Electrical ، معامل الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومعامل Computer science & AI ،

كما تم تقديم محاضرات علمية مختلفة للطلاب من المهندس محمد سامي - الرئيس التنفيذي لمصنع BEDO ومن مركز البحث والتطوير المصنع بعنوان "Renewable energy management systems " و " HR & Talent Acquisition" وتناولت المهارات المطلوبة في سوق العمل مثل كيفية عمل CV ،كيفية التقديم على منصات التدريب المختلفة ،كيفية اجتياز Interview بنجاح الفارق بين training و internships..