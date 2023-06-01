شيكابالا يواصل التأهيل في مران الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا في فقرة تأهليلة قبل المباراة المرتقبة أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "شيكابالا"فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

واكتفى شيكابالا بأداء هذه الفقرة و لم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة.

وفي نفس السياق خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وشهدت التقسيمة مشاركة اللاعبين الأساسيين في مباراة طلائع الجيش في جزء منها ، في حين أدى باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين التقسيمة بشكل كامل .

موقف الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري

يدخل فريق الزمالك لقاء الاتحاد السكندري محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة لعب 29 مباراة حتي الآن فاز في 14 مباراة تعادل في ثمان مباريات وخسر في 7 مباريات ،فيما الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 28 مباراة فاز في أربع مباريات وخسر 12 مباراة ويمتلك الاتحاد 40 نقطة ويرغب الاتحاد دخول المربع الذهبي خلال الفترة المقبلة .

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

خط الهجوم: أوستن أموتو.