فحص ميكروباص تفحم داخله 6 أشخاص بأكتوبر

قررت النيابة العامة بالجيزة، انتداب مهندس من المرور لفحص واقعة مصرع 6 أشخاص متفحمين وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، لفحص أسباب وملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بالحادث للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وناظرت النيابة جثامين ضحايا الحادث وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثامين وإعداد تقرير بالوفاة.لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص، ثم حدوث اشتعال بالكامل فى السيارة أعلى طريق الأوسطى بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى. ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.