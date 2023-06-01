شروط توثيق زواج الأجانب في مصر

حددت خدمة توثيق زواج الأجانب فى شرم الشيخ عدد من الشروط لإتمام عقد الزواج طبقًا لوزارة العدل، لغير حاملي الجنسية المصرية.

فيما تم فتح أول مكتب لتوثيق عقود الزواج فى جنوب سيناء، والثالث من نوعه على مستوى الجمهورية بعد القاهرة والإسكندرية، تيسيرا على المقبلين على الزواج في الانتقالات لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

الأوراق المطلوبة لعقود الزواج

-صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية آخر لصاحب الطلب.

- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك 10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

إيصال سداد رسوم الترجمة.

ومن أبرز شروط العقد التالى:

- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.

- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فارق السن على 25 سنة.

- إحضار شاهدى عدل.

- حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.

- يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة و ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

المستندات المطلوبة

المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتي:

- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة، وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

- صور شخصية حديثة.