البابا تواضروس يترأس اجتماع المجمع المقدس بوادي النطرون

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الخاص بالمجمع المقدس بالمقر البابوي لوجوس في وادي النطرون بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتخلل الاجتماع موضوعات عدة مهمة بشأن الإيبارشيات القبطية في جميع أنحاء مصر ويشارك في اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بيجوس أسقف ورئيس دير المحرق، والانبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، العديد من رموز وأحبار الكنيسة المصرية من مختلف محافظات مصر، الذين يشاركون اجتماعات المجمع منذ بداية الإنعقاد الأحد الماضي، قبل رجوع البابا تواضروس إلى أرض الوطن من جولته الرعوية في أروربا والتي اختتمت يوم الإثنين الماضي بعد غياب 13 يومًا انتقل فيها من الفاتيكان إلى روما والعاصمة النسماوية فيينا، ترأس فيها اجتماعات ولقاءات مرتقبة تاريخية مع بابا الفاتيكان، صلى بالأقباط في روما واجتمع بالأباء والشعب المصري القبطي هناك، كما احتفل ودشن كنائس جديدة في مطرانيات القبطية.

بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

احتفل البابا والأباء الأساقفة اليوم بذكرى دخول العائلة المقدسة في مصر بكنيسة العذراء مريم بالمعادي، باعتبارها محطة مكث فيها المسيح 3 أيام قبل توجهه إلى الضفة الغربية من النيل.

باركت زيارة العائلة المقدسة أرض مصر منذ دخولها الأول في مدينة الفرما في العريش وتل بستا والدلتا والقاهرة ومصر القديمة والمعادي وصولًا إلى أرض الصعيد واستقرارها بدير المحرق 6 أشهر وعدة أيام، في رحلة مرت على 25 محطة تقدست كل منها بأيام مكوث يسوع المسيح الطفل وأمة البتول السيدة مريم العذراء والقديس يوسف البار النجار إلى أكثر من 3 سنوات وعدة أشهر.

تحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تنظيم احتفالًا بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر والذي أصبح عيدًا سنويًا في 1 يونيو، تشهد الكنائس احتفالًا واقامة القداسات الإلهية وإعادة تذكير الشعب المصري بمرور ومباركة نهر النيل بجريان المباركة إذ حملت هذه المياة العائلة المقدسة خلال تجولهم من المعادي إلى الصعيد في الذهاب والإياب.