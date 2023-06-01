أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب وأتمنى الاستمرار حتي نهاية عقدي

أكد أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أنه لن يقوم بتغيير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة التي تنافس الفارس الأبيض، ولكنه سيعمل على تحسين طريقة اللعب، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين.

وتابع قائلا: "أنا المسؤول الأول عن خسارة الفريق في أي مباراة، ومصطفى شلبي قدم مباراة جيدة ومن أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري ويستحق الانضمام للمنتخب".

وشدد على أن محمد أشرف روقا لاعب محترف ويلعب بصورة جيدة، ويبذل قصارى جهده عندما يشارك في المباريات مع الفريق.

أوسوريو: أتمنى الاستمرار لنهاية تعاقدي

وقال المدير الفني: " لدي عقد مع الزمالك وأتمنى الاستمرار لنهاية تعاقدي وأن أحقق نتائج جيدة وأكون فريق جيد استعدادا للبطولة العربية وللموسم المقبل ، وأي مدرب محترف من الطبيعي أن يتلقى عروضا ولكني احترم تعاقدي واتفاقي مع الزمالك وارغب في الاستمرار مع الفريق".

من جانبه أبدى مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش . . وقال : البعض لا يستطيع قراءة لعب أوسوريو، ولكننا ننفذ قدر ما نستطيع مع اللاعبين ومدرسة أوسوريو مختلفة ولأول مرة يتم تطبيقها في مصر، طريقة اللعب قد يكون بها أخطاء ولكن يتم اصلاحها بعد كل مباراة ونحاول الاستفادة من كل عناصر الفريق، وعودة اللاعبين المصابين ستساهم في قوة الفريق.

وأختتم: لجنة الكرة بالزمالك ستعقد جلسة معنا لمعرفة احتياجات الجهاز الفني قبل المشاركة في البطولة العربية ، وأؤكد أننا سنظهر خلال تلك البطولة بصورة مختلفة.