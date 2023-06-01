مدير تعليم فرشوط يعلن عن إتمام استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أنهت إدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمقرر عقدها خلال الفترة من ١٢ /٦ حتى الخميس ١٣/ ٧ .

وأوضح المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية، أن فريق عمل أتم مراجعة جاهزية كافة اللجان من حيث الأثاث والانارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية، كما جرى التأكد من تجهيز الاستراحات التى خصصتها لجنه الاستراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالإدارة التعليمية.

مضيفاً إلى انه جرى التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف الإدارة، و تم تجهيزها بالاثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة كما تم مراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات حيث تم تجهيز عدد 2 استراحة ( 1 للرجال عدد 2 جناح_ 1 للسيدات عدد 2 جناح) .

واطمأن مدير تعليم فرشوط على مستوى الاستراحات وعدم وجود اى معوقات للسادة المتواجدين حاليا من رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل المنتدبين بالدبلومات الفنية واستعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة

مؤكدا على أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية وتفعيل توجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والسيد الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين وتوافر الانارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي، وكذا توافر المبردات ووسائل التهوية اللازمة داخل اللجان ، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان الإدارة التعليمية للمتابعة , وتوفير طبيب أو زائرة صحية والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الامنه بين الطلاب داخل اللجان .

كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ( الصحة _ الأمن _ الحماية المدنية _ الوحدات المحلية _ المرور ) وتم التنبيه على تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات ومنع الباعة الجائلين وتكدس اولياء الامور والطلاب بمحيط المدارس التى بها لجان طوال اليوم.