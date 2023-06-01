البابا تواضروس وأساقفة الكنائس المصريين يحتفلون بذكرى دخول المسيح مصر

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر ذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة المعادي.

تخلل القداس اقامة الطقس الارثوذكسي المتمثل في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة أسفار الكتاب المقدس، وجاء ذلك بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وعدد من الأساقفة وكهنة الكنائس القبطية ورموز الإعلام والمجتمع المصري.

تعتبر كنيسة المعادي المحطة الانتقالية للعائلة المقدسة من القاهرة إلى الصعيد في استكمال مسار هروبهم من بطش هيرودس ملك فلسطين، واحتفل البابا أمس في صلاة عشية بحضور الأباء الأساقفة في كنيسة ابي سوجة بمصر القدية ووالتي أكد في كلمته خلالها أن الله قد وهب مصر خصوصية فريدة وحباها بمجئ السيد المسيح والعذراء مريم أرض الكنانة ومباركتها في الكتاب المقدس "مبارك شعبي مصر".

باركت زيارة العائلة المقدسة أرض مصر منذ دخولها الأول في مدينة الفرما في العريش وتل بستا والدلتا والقاهرة ومصر القديمة والمعادي وصولًا إلى أرض الصعيد واستقرارها بدير المحرق 6 أشهر وعدة أيام، في رحلة مرت على 25 محطة تقدست كل منها بأيام مكوث يسوع المسيح الطفل وأمة البتول السيدة مريم العذراء والقديس يوسف البار النجار إلى أكثر من 3 سنوات وعدة أشهر.

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة والذي أصبح عيدًا سنويًا في 1 يونيو، تشهد الكنائس احتفالًا وإقامة القداسات الإلهية وإعادة تذكير الشعب المصري بمرور ومباركة نهر النيل بجريان المباركة إذ حملت هذه المياة العائلة المقدسة خلال تجولهم من المعادي إلى الصعيد في الذهاب والإياب.