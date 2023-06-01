ضبط لصوص سرقوا مجوهرات من شقة بالشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية من داخل الشقة خاصته عن طريق "كسر باب بلكونة الشقة".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإخفائه المسروقات لدى المتهم الآخر، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أرشدا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".