الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل فى الجوله الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الزمالك قد حصلوا علي راحة امس عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراه المؤجله من الجوله 23 للدوري ليرتفع رصيد الأبيض إلى ٥٠ نقطه محافظا على المركز الرابع.

وأكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ان فريقه استحق الفوز على طلائع الجيش ، وقال: "عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار وسيتحقق الفوز .

وأضاف أوسوريو: "الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد، والهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق، وبدأت المباراة بأربعة مدافعين وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المساك في حالة الدفاع وعندما نستحوذ على الكرة كان يتقدم لوسط الملعب مشيرا الي أن لاعبى الزمالك استطاعوا لعب كره سريعه ومباشره وكانت التمريرات للأمام، وواجهنا منافس جيد جدا ولكن الزمالك تغلب عليه ".

أوسوريو يشيد بلاعبي الزمالك أمام طلائع الجيش

وشدد أوسوريو على أن مباراة الطلائع هي أول مباراة تشهد جاهزية جميع اللاعبين واكتمال صفوف الفريق ، وقال أنه يحتاج في طريقة لعبه لثلاثة لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى ولذلك بدأت المباراة بحاتم سكر وأحمد فتوح وبعدها دفعت بمحمود شيكابالا لزيادة اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، وهناك تحسن في الأداء وأعلم جيدا ما ينقصنا ولكني مضطر للتعامل بالمجموعة المتواجدة".