بيطري كفر الشيخ: تحصين 95 ألفًا و320 طائرًا وضبط لحوم فاسدة

نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة على الأسواق، للرقابة على مذبوحات الأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بإشراف مدير عام الطب البيطري الدكتور محمد بشار، و مدير عام الصحة العامة والمجازر الدكتور شعبان مغنم، ومدير إدارة المجازر الدكتور أسامة عوض، ، ومدير إدارة دسوق البيطرية الطبيبة أماني رامون، بالاشتراك مع إدارة تموين دسوق.

ضبط 375 كجم لحوم هندي مجمدة

وتمكنت الحملة من ضبط 375 كجم لحوم هندي مجمدة، وكبده أمريكي مجمدة مجهولة المصدر، ومصنعات لحوم بدون بيانات ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها، وبدون إشراف بيطري، وتحررت المحاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

وأكد مدير عام الطب البيطري الدكتور محمد بشار، أن الحملات تمكنت من تحصين 47920 طائر ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر2400 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور، و45000 طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد و 4 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 16 عينة ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 1000 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة ،كما تم منح 8 تصاريح لنقل الطيور الحية.