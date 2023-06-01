حرائق غابات كندا تجبر الآلاف على الإجلاء من منازلهم

لا زالت حرائق الغابات المستعرة في مساحات شاسعة في كندا وجنوب أوروبا الأيام الأخيرة، تهدد آلاف السكان لا سيما بعد التهامها لعدد من المنازل مما أجبر العديد من الأفراد لإخلاء منازلهم.

وأجبرت الحرائق المشتعلة في غرب كندا بداية من الشهر الماضي لتلتهم مساحات شاسعة من الغابات، نحو30 ألف شخص على ترك منازلهم في مقاطعة ألبرتا، كما تسببت أيضًا في أن أكثر من 16 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق البلاد.

وطلبت السلطات في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا، أمس الأربعاء، المساعدة من الجيش ومن الولايات المتّحدة لمكافحة حرائق غابات. مشيرة إلى أن أحد الحرائق في الشرق يهدّد مناطق مأهولة في ضواحي مدينة "هاليفاكس" ممّا دفع بالآلاف من سكّانها لإخلائها.

قال تيم هيوستن، رئيس وزراء نوفا سكوشا، خلال مؤتمر صحفي: "في المقاطعة نحن نمرّ بأزمة، ونحن نريد ونحتاج وسنقبل أيّ دعم يمكن أن نحصل عليه"، مضيفًا “هذه الحرائق غير مسبوقة” وفقًا لـ فرانس برس.

حرائق غابات كندا

مساعدات دولية:

ووصف رئيس الحكومة الفيدرالية جاستن ترودو الوضع بأنّه "مفجع"، متعهّداً تقديم دعم راسخ للمقاطعة، مؤكدًا على ان المساعدات في طريقها إلى نوفا سكوشا، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي.

كما أرسلت أونتاريو شاحنات لإطفاء الحرائق في حين أرسلت الولايات المتّحدة إطفائيين للمساعدة في إخماد الحرائق، بينما أرسلت مناطق كندية مجاورة عشرات الطائرات المتخصصة بمكافحة الحرائق، كما انضمّ أفراد من خفر السواحل إلى جهود إخماد النيران.

ظاهرة الاحتباس الحراري تدق ناقوس الخطر:

قال عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن ظاهرة الاحتباس الحراري، تدق ناقوس الخطر بمناطق متعددة من العالم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، قائلاً:" فعلي سبيل المثال الرياح في كندا بلغت سرعتها أكثر من 60 كيلومتر في الساعة، وهو ما زاد بصورة كبيرة من حرائق الغابات التي أتت على مساحة تقدر بـ500 ألف فدان".

وأكد سمعان في تصريحات تلفزيونية، أن حرائق الغابات في كندا أدت إلى نزوح 30 ألف من السكان في هذه المنطقة، لافتًا إلى أنها تعد أكبر كارثة طبيعية تحدث في تاريخ كندا من حيث تكاليف إطفاء الحريق وما دونها.

وأوضح، أستاذ الدراسات البيئية، أن درجات الحرارة في كندا زادت عن منتصف القرن الـ 20 بنحو 1.9 درجة مئوية وهو أكبر من المتوسط العالمي بحوالي نصف درجة، نتج عن ذلك زيادة الحرائق وزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أهمية تقليل استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة، واستخدام الطاقات المتجددة وخصوصًا طاقة الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى دراسات مصر في زيادة كمية الأشجار والغابات وإطلاق مبادرة "100 مليون شجرة"، وصناعتها لمناطق لوجستية تنتج وتصدر الهيدروجين الأخضر لتجنب الاحتباس الحراري.