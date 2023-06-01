العمل الدولية: دعم التوظيف جزء من سعي مصر نحو نمو شامل ومستدام

قال إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و إريتريا، إن منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم التوظيف كجزء من سعي البلاد لتحقيق نمو شامل ومستدام، وبالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، تعمل منظمة العمل الدولية نحو تحقيق أجندة مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف ملتقى التوظيف بالشرقية يُظهر إلى جانب الأدوات الأخرى المعتمدة لتعزيز سياسات وبرامج سوق العمل النشطة، التزام منظمة العمل الدولية بدعم فرص العمل وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، برنامج تشغيل الشباب فى مصر التابع لمنظمة العمل الدولية: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة" ممول من الحكومة النرويجية ويقدم نهجًا برنامجيًا لخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية التي يمكن توسيع نطاقها داخل قرى مبادرة" حياة كريمة ".

وظائف جديدة بالشرقية

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه من المتوقع أن يستفيد حوالي 4000 شاب وفتاة من فرص العمل التي ستتاح في الملتقى، حيث يتم مشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية، وسيتم توفير فرص عمل في مختلف القطاعات مثل الصناعة، الأعمال الخدمية، الزراعة والأغذية، بالإضافة إلى العديد من المزايا المقدمة من عدد من الشركات و التى تتضمن: تأمين صحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا.

ويذكر أن جميع الخدمات المقدمة خلال ملتقى التوظيف هي خدمات مجانية بدون أي مقابل مادى من أجل مساعدة مستفيدي برنامج "فرصة" من أبناء " تكافل وكرامة" في الحصول على فرص عمل ملائمة لتحسين ظروفهم الاقتصادية وأوضاعهم المعيشية.

وافتتح اليوم، ملتقى توظيف برنامج "فرصة "، بمحافظة الشرقية في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

ويأتي ملتقى التوظيف ضمن أنشطة برنامج " فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.