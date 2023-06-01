استمرار الحملات التفتيشية على منافذ بيع الأغذية بالغردقة

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة في حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية.

حيث نفذت الحملة التفتيشية بكل من عضو من الصحة والطب البيطري والتموين وتراخيص محلات شمال والأمن الصناعي والبيئة مدينة تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة وقامت بالتفتيش على عدد ١٧ محلا عبارة عن مطاعم وكافتيريات ومخبز وسوبر ماكت ومحل بيع حلويات وأسماك وألبان وخضروات وفاكهة

١١ محضر نظافة عامة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية

وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ونتج عن الحملة عمل عدد ١١ محضر نظافة عامة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية

٩ محاضر لعدم وجود شهادة صحية

٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

كما أوصت اللجنة بغلق مطعم لعدم توافر الاشتراطات الصحية والأمن الصناعي والسلامة المهنية وقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي شمال الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

الحملة

الحملة

الحملة