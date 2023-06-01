الزمالك يواجه منتخب اليمن وديًا إستعدادًا للإتحاد السكندري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لخوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام منتخب اليمن، لتجهيز اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإتحاد السكندري، في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

كما خاض "شيكابالا"فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك و الاتحاد في الدورى المصرى

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

موقف الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري

يدخل فريق الزمالك لقاء الاتحاد السكندري محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة لعب 29 مباراة حتي الآن فاز في 14 مباراة تعادل في ثمان مباريات وخسر في 7 مباريات ،فيما الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 28 مباراة فاز في أربع مباريات وخسر 12 مباراة ويمتلك الاتحاد 40 نقطة ويرغب الاتحاد دخول المربع الذهبي خلال الفترة المقبلة .

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

خط الهجوم: أوستن أموتو.

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