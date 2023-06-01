تعليم كفر الشيخ: تواصل مستمر وغرفة العمليات لم تتلقَ شكاوى

أوضح وكيل تعليم كفر الشيخ محمد عبدالله، الخميس، أن طلاب التعليم الفني الصناعي أدوا الامتحان في مادتي مواد فنية والرسم الفني، ومادة تربية نحل بالتعليم الزراعي، ومادتي سيكولوجية التسويق والخدمة وقوانين عمل بالتعليم الفندقي، ومادتي مبادئ قانون وقوانين عمل بالتعليم التجاري.

وأعلن أداء 26 ألفا و252 طالبا وطالبة، امتحانات الدبلومات الفنية في المحافظة ، وتغيب عن أداء الامتحان 275 طالبا وطالبة.

وشدد "عبدالله" على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجان والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ التواصل المستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التعليم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالمدن المختلفة، لمتابعة أعمال الامتحانات ، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.