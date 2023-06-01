توريد 505 آلاف طن قمح لصوامع الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأشارت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن 505 ألفا و106طن قمح، مؤكدة جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

محافظ الشرقية يشدد على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد

وحذرت من شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد 2023، إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص الكمية المستهدف شراؤها، والغرض من الاستخدام، و أماكن استلام الأقماح، وكذلك اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانه، ويرفق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداوله.