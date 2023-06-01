إزالة 59 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ21 في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 59 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و870 متر مباني و2 فدان و16 قيراطا بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 50 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و870 متر مباني

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 50 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و870 متر مباني و9 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 2 فدان و16 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لفت غراب إلى أن محافظة الشرقية وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.