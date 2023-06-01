خبير أثري يكشف جهود تطوير مسار العائلة المقدسة

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن الأول من يونيو من كل عام يمثل ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حيث أتت من بيت لحم إلى غزة حتى محمية الزرانيق، ومنها دخلت إلى مصر عن طريق صحراء سيناء من جهة تل الفرما "بلوزيوم"، ثم دخلت بعد ذلك إلى مدينة تل بسطة بمحافظة الشرقية.

مسار العائلة المقدسة

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن العائلة المقدسة اتجهت إلى مسطرد بمحافظة القاهرة، ثم مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية، ثم ذهبت فيما بعد إلي سمنود التابعة لمحافظة الغربية، ثم إتجهت إلي مدينة سخا التابعة لمحافظة كفر الشيخ والتي ظهرت بها قدم السيد المسيح عليه السلام، ثم ذهبت بعد ذلك إلي وادي النطرون.

وأشار الخبير الأثري، إلى أنها سارت بعد ذلك إلي منطقة المطرية ومنها إلي مصر القديمة وهي من أهم المناطق والمحطات التى حلت بها العائلة المقدسة، والتي يوجد بها العديد من الكنائس والاديرة، ومنها إلي منف ومنها إلى البهنسا بمحافظة المنيا، ثم سمالوط، ثم الأشمونين، ثم قرية قسقام، ثم دير المحرق، وفي العودة وفى طريق العودة سلكوا طريقًا آخر انحرف بهم إلى الجنوب قليلا حتى جبل أسيوط المعروف بجبل درنكة وباركته العائلة المقدسة.

أعمال التطوير الشامل

وتابع عامر، وزارة السياحة والآثار تعاونت مع أكثر من وزارة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية مضيفا أن وزارة السياحة والآثار تولى اهتماما سياحيًا وأثرياً كبيرا له، حيث يقوم المجلس الأعلى للآثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار بالإضافة إلى قيام الوزارة بتطوير الخدمات السياحية حول هذه المناطق ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها وكافة نقاط رحلة العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية.

جهود مستمرة

واستطرد الخبير الأثري، أنه تم إنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات السياحية اللازمة، كما شهدت عملية تطوير نقاط المسار ٢٥ فى ٨ محافظات "بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار، وبجهود ومتابعة مستمرة من المحافظين الذين أشرفوا على إتمام تأهيل تلك النقاط بمحافظات، لافتا إلى أن هذا الجهد تم بالتعاون والتنسيق مع الكنيسة القبطية وتحت رعاية واشراف مباشر من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.