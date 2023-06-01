انتعاشة فنية لمصطفى غريب في السينما

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان مصطفى غريب حاليًا حيث يشارك في بطولة 3 أفلام معروضة في السينمات.

ابن الحاج أحمد

يشارك مصصطفى غريب فى فيلم"ابن الحاج أحمد" مع شيكو والذى انطلق في موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولة الفيلم سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

شوجر دادى

ثانى الأفلام التي يشارك فيها مصطفى غريب، هو "شوجر دادى" الذى انطلق في دور العرض يوم الأربعاء الماضى 24 مايو، والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

مصطفى غريب

رهبة

كما يشارك مصطفى غريب كذلك في فيلم "رهبة" الذى طرح يوم الأربعاء الماضى أيضا، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، ندا بجهت من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق وتدور أحداثه في اطار شعبى كوميدى.

مصطفى غريب

وكان قال مصطفى غريب، الذي جسد شخصية "العترة" ابن الكبير في مسلسل الكبير أوي 6، إنه قام بالعمل مع الفنان أحمد مكي من قبل في مسرحية تم عرضها في موسم الرياض، وكانت هذه المسرحية من إخراج أحمد الجندي.

وأضاف "غريب" خلال مداخلة هاتفية في ببرنامج lite show، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه تم الاتفاق عليه مع اثنين آخرين من قبل الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي لتجسيد دور "العترة" في مسلسل الكبيرة أوي الجزء السادس، مشيرا إلى أنه من جمهور أحمد مكي وكان يتابع مسلسل الكبير أوي في الجزء الأول لما كان عنده 14 عامًا.

وأوضح مصطفى غريب أنه منذ وقع عليه الاختيار لدور العترة وهو لم يصدق نفسه بأنه سوف يكون جزء من هذا العمل الفني الكوميدي العظيم، متابعا: "ساعات ما بنبقاش قادرين نمسك نفسنا من الضحك في التصوير، حيث كنا نقدم مشاهد في غاية الكوميديا بمنتهى الجدية".