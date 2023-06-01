ضبط 3 أطنان أرز وسكر و360 زجاجة زيت قبل بيعها بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون بمركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبرئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس في الفيوم.

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية ومجمعات استلام محصول القمح بدائرة مركز سنورس بالفيوم، وتمكنت من ضبط عدد 1500 كيلو سكر تمويني، وعدد 1500 كيلو أرز تمويني، بالإضافة إلى ضبط عدد 30 كرتونة زيت تمويني بكل كرتونة عدد 12 زجاجة بإجمالي عدد 360 زجاجة زيت، وذلك بداخل مخزن تابع لاحد التجار بناحية قرية الكعابي، بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

التحفظ على السلع التموينية وتحرير محضر ضد تاجر بالفيوم

وتم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى فرع الشركة المصرية بسنورس على ذمة القضية، وتحرير محضر ضد التاجر بمركز شرطة سنورس في الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين سنورس في الفيوم، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطرق الداخلية المتفرعة من الطريق الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لإحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.