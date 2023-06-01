الداخلية تضبط مخدرات بـ9.5 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبوصوير – الزقازيق - الإبراهيمية) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .ونجحت الجهود في ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 كيلو جراما – كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما – كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرامات – 3 بنادق آلية و 6خزينة بندقية آلية – طبنجة - خزينة طبنجة– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 3 سيارات – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – ميزان).

كما القت أجهزة الأمن القبض على (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة بمحيط مسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو بالإبراهيمية

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص"لاثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جراما – كمية من مخدر الحشيش– 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولا وضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة)

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,561,000) جنيه تقريبا.