حصيلة إيرادات Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول العالم

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.

وكانت تخطت إيرادات فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حاجز الـ200 مليون دولار، حيث وصلت إلى 202 مليون و484 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، وذلك بعد طرحه 31 مارس الماضى، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 90 مليونا و884 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و600 مليون و967 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويصنف الفيلم في فئة أفلام الفانتازيا والمغامرات، وقصة الفيلم مبنية على لعبة الفيديو سجون وتنانين، ويدور الفيلم حول لص ساحر ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين في مسعى ملحمي لاستعادة بقايا أثرية مفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض هذه المجموعة مع الأشخاص الخطأ.

والجدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة يتم العمل على فيلم Dungeons & Dragons، فهناك نسخ من أفلام قديمة له بدأت من عام 2000، وكان من بطولة جيرمي أيرونز، وفي عام 2005 صدرت نسخة أخرى من الفيلم تحت عنوان Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God من بطولة بروس باين، ونسخة أخرى عام 2012 تحت عنوان Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness من بطولة جاك ديرجيس.