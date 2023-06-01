إشبيلية يؤكد هيمنته على الدوري الأوروبي ويضم مورينيو لضحاياه

إشبيلية الإسباني هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه مساء أمس الأربعاء، على نظيره فريق روما بقيادة جوزيه مورينيو، في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية "بودابست".

وحقق إشبيلية الفوز على روما بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي للمباراة، ليتوج الإسبان باللقب السابع في تاريخه كأكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الأوروبي.

بينما خسر البرتغالي جوزيه مورينيو النهائي الأول له في مسيرته التدريبية، لينضم إلي ضحايا إشبيلية الستة ويكون الضحية السابعة للفريق الإسباني في تاريخ البطولة، حيث حقق إشبيلية اللقب في جميع النهائيات التي خاضها بالبطولة بواقع 7 مرات.

ضحايا إشبيلية السبعة في نهائي بطولة الدوري الأوروبي:

البداية كانت في 2006 أمام فريق ميدلسبره وفاز إشبيلية برباعية نظيفة

النهائي الثاني أمام إسبانيول في عام 2007 وحصد إِشبيلية اللقب بركلات الترجيح

النهائي الثالث في 2014 أمام بنفيكا البرتغالي وفاز بها أيضًا إشبيلية بركلات الترجيح

النهائي الرابع في 2015 أمام فريق دينيبرو الأوكراني وحصدها أبناء إٍسبانيا بنتيجة 3-2.

بينما النهائي الخامس كان أمام ليفربول الإنجليزي في عام 2016، وفاز إشبيلية بنتيجة 3-1.

والنهائي السادس والأخير كان أمام إنتر ميلان في عام 2020، وحصد إشبيلية اللقب السادس له بعد فوزه بنتيجة 3-2.

وأخيرًا اللقب والضحية السابعة كانت مساء أمس الأربعاء 31 مايو 2023، وكان بطلها جوزيه مورينيو وفريق روما الإيطالي.

تفاصيل مباراة روما وإشبيلية

تقدم فريق روما في النتيجة بعدما سجل باولو ديبالا الهدف الأول للذئاب في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ثم تمكن إشبيلية من العودة للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق جيانلوكا مانشيني لاعب روما الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وانتقل الفريقين بعدها إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل أيضًا، ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإسباني ومنحته لقب البطولة السابعة في تاريخه.

ليواصل فريق إشبيلية هيمنته على لقب بطولة الدوري الأوروبي "البطولة المفضلة له" ليتوج بها للمرة السابعة في 7 مرات وصل فيها للنهائي ليحقق العلامة الكاملة ويعود للقبه المفضل بعد 3 سنوات من الغياب.