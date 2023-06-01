«فاو للتطوير»: سددنا كامل أقساط أرض مشروع «سولاس» بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة فاو للتطوير العقارى انتهاءها من سداد كامل أقساط أرض مشروع «سولاس» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس قوة الملاءة المالية للشركة والتزامها بسداد أقساط الأرض فى وقتها المحدد.

وبهذه المناسبة، قال عمرو عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة فاو للتطوير العقارى، إنه مع الانتهاء من سداد الأقساط تصبح الشركة من أوائل الشركات فى الحى المالى التى تنهى سداد أقساط أرض مشروعها فى الوقت المحدد وتصبح بدون التزامات مالية تجاه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهو ما يعزز الثقة فى شركة فاو للتطوير باعتبارها مستثمرًا جادًا.

وأكد أن معدلات التنفيذ بالمشروع مرتفعة، وتسعى الشركة لسرعة التسليم ليتمكن العملاء من تحقيق العائد الاستثمارى المرجو من وحداتهم أو العمل بالوحدات الإدارية، خاصة فى ضوء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة وبدء الحياة بها، وكذلك ارتفاع نسبة الإشغالات بها.

وأشار إلى أن مشروع «سولاس» يعد من أهم المشروعات الإدارية فى العاصمة الإدارية، فهو بناء متميز يحتوى فقط على وحدات إدارية متواجدة فى أهم منطقة استثمارية بالعاصمة الجديدة على الإطلاق، وسيضمن المشروع توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على الإبداع والنجاح وتحقيق أعلى مستوى من الإنتاجية للعاملين وأصحاب الشركات فى هذه الوحدات الإدارية بالمشروع.