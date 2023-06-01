تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء ووتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة علي بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.

منخفض حراري

وأضافت الهيئة، البلاد تتعرض إلى منخفض حرارى خماسينى اليوم الخميس وغدًا الجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

سقوط الامطار

وذكرت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط الامطار الرعدية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد على مناطق من القاهرة الكبرى، فضًلا عن نشاط للرياح على كافة الانحاء تكون مثيرة للاتربة والرمال على الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

ولفتت، إلى أنه للمرة الاولى في فصل الربيع تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس، حيث جاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 40