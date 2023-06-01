الإمارات.. خطة جديدة لإنشاء جزيرة نخلة جبل علي الاصطناعية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة "نخلة جبل علي" الاصطناعية التي ظل تنفيذها معلقا منذ عام 2009، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل، وفق روسيا اليوم.

وقال الشيخ محمد بن راشد وهو أيضا نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، إن زوار الجزيرة سيستمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا في الجزيرة الجديدة.

وأضاف "دبي تنمو وتزدهر.. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي.. مساحتها ضعف نخلة جميرا.. شواطئها تصل لـ110 كم.. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة.. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم".

وتابع : "أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033 وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم".