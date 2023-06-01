الوعي الأثري تنظم ندوة حول الاكتشافات الأثرية الحديثة بالفيوم

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوةعن " أهم الاكتشافات الأثري الحديثة" فى هرم سيلا بمنطقة آثار فج الجاموس بالفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور على البطل مدير عام منطقة آثار الفيوم والدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري، وفريق عمل مركز النيل برئاسة محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدى مدير البرامج بالمركز.

وحاضر فى الندوة Dr .Kerry muhlestein، Dr . R. Paul Evans رئيس البعثة الامريكية، والذي تحدث عن أهم الاكتشافات الأثرية الحديثة اثناء عمل البعثة فى منطقة "فج الجاموس" وأكد دكتور كيرى خلال المحاضرة على نظرية جديدة عن شكل الهرم حيث أكد أن المعطيات الحديثة تقترح أن الهرم كان عبارة عن هرم مدرج مكون من خمس مصاطب، مضيفا أن الهرم ينسب للملك سنفرو أول ملوك الأسرة الفرعونية الرابعة، وهو ما يظهر في الاكتشافات الأثرية الحديثة.

شارك في الندوة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم ومنهم الدكتور مصطفى محمود ابو حمد "كلية السياحة "، والدكتورة رشا طه "كلية الاثار "، والدكتور عماد عبد العظيم "كلية الاداب "، والدكتور شريف مأمون "كلية الاداب "، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات ومفتشي ومرممي الآثار بمنطقة آثار الفيوم ومنهم، ايمن توفيق مدير منطقة آثار الفيوم

ومصطفى فيصل مدير المخزن المتحفى، وأمجد أحمد مدير عام ترميم آثار الفيوم، وأشرف صبحى مدير الحفائر والبعثات، وياسر عزام ممثلا عن الاثار الاسلامية، ورانيا أحمد مديرة التعديات بالمنطقة.

زيارات ميدانية لنشر الوعي الأثري بين مختلف الفئات بالفيوم

وكانت إدارة الوعي الأثري قد عقدت لقاءا تنسيقيا تم خلاله استعراض سبل التعاون المشترك بين المحافظة ومنطقة آثار الفيوم، في تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل والندوات، فضلاً عن الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بهدف نشر الوعي الأثري بين مختلف الفئات، وتعميق روح الانتماء لدى المواطنين، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على حضارة مصر وتاريخها العريق.

وتسهم مبادرة الوعي الأثري في تعميق روح الانتماء لدى المواطنين، وإلقاء الضوء على ما تزخر به المحافظة من إمكانيات أثرية فريدة، فضلاً عن دورها في تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

وأوضح مدير عام آثار الفيوم، أن الحملات التوعوية ستنطلق مع بداية العام الجديد، وسيتم التوسع فيها بمختلف المديريات الخدمية والأندية ومراكز الشباب، وغيرها من مناطق التجمعات، استكمالاً لجهود إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، التي بدأتها بعقد لقاءات تنسيقية بمديرية التربية والتعليم وتنظيم عدد من الندوات التوعوية بالمدارس، لنشر الوعي الأثري وتعميق روح الانتماء لدى التلاميذ وربطهم بحضارتهم العريقة.