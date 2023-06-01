تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في التوصل إلى تركيبات جديدة لمضادات حيوية (فيديو)

الذكاء الاصطناعي أصبح حديث العالم بعد تدخله في جميع المجالات التي يحتاجها الإنسان ويهتم بها في حياته اليومية، فلا يكاد يخلو مجال إلا واقتحمه الذكاء الاصطناعي وأحدث به طفرة كبيرة وتطورات غير متوقعة.

وبعد تدخل الذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية عن طريق الربوتات، قال الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل الأمريكية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل حاليا طفرة في التشخيص والمضادات الحيوية”.

قاعدة بيانات للتوصل إلى تركيبات جديدة لمضادات حيوية تستهدف أنواع من البكتريا

وأضاف أيمن الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على فضائية " الأولى" بالتليفزيون المصري أن فريق من كندا بدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المضادات الحيوية للتعامل مع بعض أنواع البكتريا، مردفا: "الفريق الطبي في كندا استخدم قاعدة بيانات ومعلومات كثيرة من أجل التوصل إلى تركيبات جديدة لمضادات حيوية تستهدف أنواع من البكتريا ".

وأوضح رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل الأمريكية أن الذكاء الاصطناعي يدخل في مجالات طبية جديدة ، ويتم إجراء تجارب عالمية على شرائح ذكية يمكن وضعها في جسم الانسان لمحاربة خلايا سرطانية".

وأعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بأن هناك فرصا في استخدام روبوتات المحادثات الذكية مثل شات جي بي تي في مجال الطب لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذا الاستخدام قد ينطوي على مخاطر مثل التشخيص الخاطئ.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال الوزير إنه سيكون هناك قريبا برامج يشرح فيها المريض شفهيا الأعراض التي يشكو منها ونتائج الفحوص التي أجراها والعلاجات التي أخذها ويتلقى بعدئذ تقييما من الذكاء الاصطناعي لحالته وربما أيضا تلقى مقترحات محتملة للعلاج.

يذكر أن برنامج شات جي بي تي يقدم حاليا بالفعل مثل هذه المعلومات في إطار حوار مكتوب.

وكانت تغريدة لصاحب كلب أثارت قدرا كبيرا من الاهتمام في مارس الماضي حيث ذكر هذا الرجل في تغريدته أن البرنامج الذي تلا برنامج جي بي تي-4 تمكن بناء على نتائج معملية وأشياء أخرى من تشخيص مرض كلبه بشكل صحيح؛ وهو المرض الذي لم يتمكن طبيب بيطري من اكتشافه.

غير أن من الممكن لروبوتات الدردشة أن تنشر أيضا معلومات مختلقة دون أن يكون من الممكن اكتشاف مثل هذه المعلومات من الوهلة الأولى.

وطالب لاوترباخ بتنظيم تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي في قطاع الصحة، وقال عن هذه الأنظمة: "يجب التحقق منها ويجب أن تكون موثوقة"، كما طالب الوزير بضمان عدم إساءة استغلال البيانات.

وأضاف لاوترباخ أنه يعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام الصحة إيجابيا من حيث المبدأ، وقال إن من الممكن لروبوتات الدردشة مستقبلا أن تحلل نظريا طرق العلاج وأن تجيب على أسئلة عن فعالية أدوية بالنسبة لمريض معين.

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن من الممكن للذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان أن يكون أفضل من طبيب أخصائي متمرس، لكنه رأى أن " تحقيق أفضل النتائج يتم عن طريق الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطبيب".