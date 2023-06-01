القائمة الكاملة للعلامات الأكثر ترخيصاً في مصر "نيسان تتصدر"

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، قائمة بالعلامات الأكثر مبيعاً في سوق السيارات بمصر خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري والتي تصدرتها علامة نيسان.

نيسان تتصدر بحصة سوقية بلغت 19.5%

وتصدرت علامة نيسان، قائمة العلامات الأكثر مبيعاً في مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2023، بحصة سوقية بلغت 19.5% مسجلة نحو 4 آلاف و521 مركبة، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

شيفروليه في المركز الثاني بعد نيسان

وجاء في المركز الثاني بعد علامة نيسان، علامة شيفروليه بحصة سوقية 15% محققة بيع 3 آلاف و486 مركبة، تلتها شيري ثالثًا بنسبة 13% بنحو 3015 سيارة.

وحلت تويوتا في المركز الرابع بحصة سوقية 8.6% بإجمالي نحو 1998 مركبة، أعقبتها BYD خامسًا بنسبة 6.2% مسجلة بيع 1446 وحدة.

وتمركزت سوزوكي فى المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 6.1% بإجمالى بيع 1415 سيارة، أعقبتها رينو سابعًا بنسبة 4.6% بواقع 1071 مركبة.

وحصدت ميتسوبيشي المركز الثامن بحصة سوقية 4.6% مسجلة بيع 1058 مركبة، تلتها كيا تاسعًا بنسبة 2.9% بنحو 669 سيارة.

واقتنصت إم جي المرتبة العاشرة بحصة سوقية 2.5% بإجمالى 590 سيارة، أعقبتها هيونداي فى المركز الحادى عشر بنسبة 2.4% بنحو 565 مركبة، ثم أوبل بنسبة 1.9% بواقع 435 مركبة.

كانت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، قد أكدت تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية "ملاكي وأتوبيسات وشاحنات"، خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري.

مبيعات الملاكي والشاحنات والأتوبيسات

وفقاً للمعلن من مجلس معلومات سوق السيارات أميك، فإن مبيعات السيارات في مصر بشكل عام "ملاكي وشاحنات وأتوبيسات"، تراجعت بنحو 73.4% لتصل إلى 23 ألفًا و191 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 87 ألفًا و232 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

مبيعات الملاكي

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت كذلك مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 76% لتسجل 16 ألفًا و172 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 68 ألفًا و449 مركبة.

مبيعات الأتوبيسات

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 54% إلى 2652 مركبة، مقابل 5 آلاف و759 وحدة وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»

مبيعات الشاحنات

كما سجلت مبيعات قطاع الشاحنات تراجعاً كبيراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 66% لتصل إلى 4 آلاف و367 وحدة، مقارنة بنحو 13 ألفًا و24 مركبة.