المقاولون والاسماعيلي يتعادلان في مباراة جنونية بالدوري

إنتهت المباراة النارية بين فريقي المقاولون العرب والاسماعيلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر المقاولون على الشوط الأول منذ بدايته ونجح في تهديد مرمى الدراويش بفرصتين خطيرتين عن طريق عمر سافيولا وجون اوكلي المتحرك.

ومن تسديدة رائعة نجح عمر سافيولا أحد نجوم المباراة في افتتاح التسجيل لصالح ذئاب الجبل، ليتحرك الإسماعيلي بحثاً عن تعديل النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول ينجح التونسي فراس شواط في إدراك التعادل للإسماعيلي لتنتهي أحداث الشوط الاول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني حاول الاسماعيلي الضغط في الدقائق الأولى ونجح في الظهور بشكل أفضل الا أن المقاولون نجح من خلال ركلة جزاء مثيرة للجدل في استعادة التقدم مرة أخرى وتسجيل الهدف الثاني عن طريق جون أوكلي.

كافح لاعبو الاسماعيلي حتى اللحظات الأخيرة وتوج محمد الشامي جهود زملاءه بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 107 من عمر المباراة.

الإسماعيلي يقرر الإنسحاب من مباراة المقاولون

قرر فريق الاسماعيلي عدم إستكمال مباراته أمام المقاولون العرب والتي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، إعتراضاً على قرار الحكم محمد يوسف بإحتساب ركلة جزاء لصالح فريق المقاولون.

وشهدت الدقيقة 60 من عمر مباراة المقاولون والإسماعيلي إحتساب الحكم لركلة جزاء مثيرة للجدل رافضاً العودة لتقنية الفار لتشتعل الأجواء داخل ستاد الجبل الأخضر.

وقرر الجهاز الفني للدراويش سحب لاعبيه من ملعب المباراة وعدم استكمال اللقاء وسط هتافات من جماهير النادي الاسماعيلي التي طالبت بالانسحاب من المباراة.

وبعد توقف اللقاء لـ 17 دقيقة كاملة عاد لاعبو الإسماعيلي لملعب المباراة ليتم إستكمال اللقاء.

وأعاد هذا المشهد ما حدث قبل أيام في مباراة إنبي وفيوتشر ببطولة كأس مصر عندما قرر إنبي الانسحاب من المباراة بعد إحتساب الحكم هدف مشكوك في صحته لصالح فيوتشر، قبل أن يعود الفريق البترولي لإستكمال اللقاء وتحقيق الفوز بركلات الترجيح.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – كريم عرفات – محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي – ياو أنور – فراس شواط

البدلاء .. محمد كوكو – أحمد محسن – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد مخلوف – كريم الديب – مروان حمدي – عمر الساعي – أبو بكر حمزة.