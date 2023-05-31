كشف ملابسات قيادة سيارة برعونة عرضت حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات ما نشر على أحد الحسابات الشخصية على موقع "فيسبوك" حول قيام قائد سيارة "ملاكى" بقيادة السيارة برعونة وتعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش بالإسكندرية خلال موكب زفاف وقيام اثنين من مستقلى السيارة بالجلوس خارج النافذة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من تحديد السيارة وقائدها (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) وباستدعائه قرر بأن السيارة كانت صحبة ابنه "طالب"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد المركبة، وتم سحب رخصة القيادة الخاصة به وفقاً للقانون.

