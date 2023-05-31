إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 11 شخصًا، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بمدخل قرية ميدوم، على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى ببنى سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى، مما أسفر عن إصابة 11 راكبا.

وانتقلت لمكان الحادث 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف ، و تبين إصابة سيد صلاح عبود، 27 عامًا، كسر بالضلوع، ومصاب مجهول الإسم والهوية، في العقد الثالث من العمر اشتباة مابعد الارتجاج، وجرح قطعي بفروة الرأس 20 سم، ورمضان فتحى رمضان، 35 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب عبدالعظيم 43 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وعصام حسن فتحى، 33 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صابر فرج 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات بالعمود الفقري.

كما أصيب محمد أحمد فتحي، 20 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وجروح وسحجات بالجسم، ومحمود رمضان معوض، 24 عامًا، كدمات وجروح بالعمود الفقري، و أحمد نظيم محمد، 43 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و أشرف عبدالنبي رمضان، 26 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكدمات بالجانب الأيمن، وعصام سيد محمد، 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وجميعهم مقيمون بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.



