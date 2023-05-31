طقس حار.. حالة الجو ودرجات الحرارة غدا الخميس

طقس حار تشهده محافظات مصر، غدا الخميس يمتد إلى الجمعة، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة حيث تتجاوز الأربعينات.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.

ونستعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة في طقس غد الخميس بالقاهرة والمحافظات:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 40

6 أكتوبر: الصغرى 28 والعظمى 40

بنها: الصغرى 27 والعظمى 40

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 36

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة: الصغرى 26 والعظمى 36

كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 33

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 40

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى 40

السويس: الصغرى 26 والعظمى 38

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38

الفيوم: الصغرى 27 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 40

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 40

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43