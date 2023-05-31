روشتة برلمانية لتحسين صورة الضرائب.. فيديو

قالت النائبة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، إن هناك توجسا رهيبا من مشاركة وتداول المعلومات، لذا يفتقد مجلس النواب الصورة الكاملة.

ونوهت إلى أن بعض الناس في الشارع يغضبون من نواب مجلس الشعب، لكن من الأسباب قلة تداول المعلومات.

طلبات إحاطة مستمرة



وأشارت دينا عبد الكريم، خلال حوار ببرنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مواجهات عنيفة يوميًا بين النواب وأعضاء الحكومة ومئات من طلبات الإحاطة تحدث باستمرار، مؤكدة أن بعض الوزراء أداؤهم جيد والبعض الآخر تستمع لوجهة نظرهم الكاملة لبناء الصورة.

رقم هزيل



وعلقت دينا عبد الكريم، على حديث الحكومة عن أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة ستحقق 5 مليارات جنيه، قائلة إن الرقم هزيل وحصيلة متدنية.

واقترحت قائلة: "ممكن يتحقق هذا الرقم كعائد لو تم تحسين الخدمات الصحية أو غيرها من الخدمات".

ولفتت إلى أن الضرائب تعتبر منظومة سيئة السمعة ولن تتحسن بالدعاية ولكن بشعور الشعب بأنه يدفع الضرائب مقابل الحصول على الخدمات.

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