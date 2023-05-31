الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بوادي النطرون

حادث تصام سيارتين
حادث تصام سيارتين

أصيب 5 أشخاص منذ قليل بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ،في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ربع نقل بطريق محور الضبعة دائرة مركز وادي النطرون ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق

تلقي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون ،بوقوع حادث تصادم بطريق محور الضبعة الكيلو 143إتجاة القاهرة .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث  حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص بأخري ربع نقل .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من  محمد ت.م.55سنة مقيم بالمنيا،محمد ع.م.21سنة مقيم بالمنوفية، أحمد م.ع.24سنة مقيم بالمنوفية ، محمد أ.ع.26سنة مقيم بالمنوفية ، مصطفي ح.ع.33سنة مقيم بالمنوفية ، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم  . 

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي الإسعافات الأولية ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق

الجريدة الورقية