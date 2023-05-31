إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بوادي النطرون

أصيب 5 أشخاص منذ قليل بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ،في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ربع نقل بطريق محور الضبعة دائرة مركز وادي النطرون ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق

تلقي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون ،بوقوع حادث تصادم بطريق محور الضبعة الكيلو 143إتجاة القاهرة .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص بأخري ربع نقل .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد ت.م.55سنة مقيم بالمنيا،محمد ع.م.21سنة مقيم بالمنوفية، أحمد م.ع.24سنة مقيم بالمنوفية ، محمد أ.ع.26سنة مقيم بالمنوفية ، مصطفي ح.ع.33سنة مقيم بالمنوفية ، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي الإسعافات الأولية ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق