4 دول عربية تتصدر قائمة البؤس العالمي لعام 2022

تصدرت 4 دول عربية مؤشر البؤس العالمي لعام 2022، في دراسة يجريها سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز البروفسور ستيف هانكي.

ويصنف “مؤشر البؤس العالمي” الدول وفقًا لعدة عوامل وهي:

نسبة البطالة

نسبة التضخم

معدلات الإقراض

نمو الناتج المحلي الإجمالي

رجل حزين

الدول العربية البائسة

وجاءت 4 دول عربية في صدر قائمة الدول الأكثر بؤسًا، وهي سوريا ولبنان والسودان واليمن، وفقًا لتصنيف المؤشر الذي يقوم بتصنيف 160 دولة حسب مستوى التعاسة.

الدولة الأكثر بؤساً

وصعدت زيمبابوي، أعلى قائمة التعاسة، وصنفت بالدولة الأكثر بؤساً في العالم، وهي من بين الدول الخمس الأكثر كآبة لمدة 3 سنوات متتالية.

وفي المرتبة الثانية جاءت فنزويلا، التي تعاني من سوء الإدارة الاقتصادية ، تليها سوريا التي شهدت أكثر من عقد من الحرب في المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة لبنان، وبعده مباشرة السودان، فيما احتل اليمن المرتبة السابعة.

وبحسب المؤشر، جاءت أوكرانيا التي تعاني حاليا من الحرب في المركز الثامن عالميا، تلتها كوبا، فيما حلت تركيا في المركز العاشر.

وجاءت ليبيا في المركز 30 عالميا والخامسة عربيا بسبب تزايد معدلات البطالة، قبل الأردن مباشرة، فيما جاءت الجزائر في المركز 41 عالميا والسابع عربيا، وتونس بالمركز 43 عالميا والثامن عربيا، وجاء العراق بالمركز 50 عالميا والتاسع عربيا، تلته مصر عربيا التي حلت في المركز 52 عالميا، وجاء المغرب في المركز 11 عربيا باحتلاله المركز 68 عالميا.

وحسب المؤشر ظهرت السعودية بالمركز 12 عربيا و100 عالميا، والبحرين بالمركز 105 عالما، أعقبتها قطر بالمركز 140 عالميا والإمارات 143 عالميا، وعمان 147 عالميا.

مؤشر البؤس العالمي

مؤشر البؤس العالمي

مؤشر البؤس العالمي

مؤشر البؤس العالمي

مؤشر البؤس العالمي

مؤشر البؤس العالمي

مؤشر البؤس العالمي

الدولة العربية الأكثر سعادة

وجاءت دولة الكويت ثانية كأقل دولة بؤساً في العالم في 2022، بعد سويسرا.